Åpner for utleie av næringstomter

Formannskapet i Ørland vedtar torsdag trolig at kommunen vil tilby utleie av tomteareal i to næringsparker. Det er på områdene Brekstad Vestre og Ulsetmyran, begge ved Brekstad, at rådmannen i Ørland anbefaler politikerne å vedta at kommunen i tillegg til salg av næringstomter også skal tilby utleie av tomter til næringsformål.

Juridisk kvalitetssikret

Når formannskapet i Ørland torsdag møtes, så skal de sju medlemmene ta stilling til et ferdig utarbeidet forslag til reglement for utleie av areal i de to næringsparkene. I innstillingen påpeker at rådmannen at forslaget er kvalitetssikret juridisk, og at forslaget til reglement gir administrasjonen nødvendig verktøy til å forvalte arealet med tanke på utleie.

Kjøpere prioriteres

Dersom formannskapet vedtar forslaget, så betyr det ikke at kommunen vil slutte å selge næringstomter på de to områdene, men at leie blir et alternativ til kjøp. Av forslaget framgår det også at i tilfeller der det er flere interessenter, så skal den eller de som ønsker å kjøpe areal normalt prioriteres foran aktører som ønsker å leie. Søknader om leie skal også inneholde en beskrivelse av hva slags bygg som er tenkt oppført på det leide arealet.

- Ledd i å være næringsvennlig

I tilfeller hvor det kun er én interessent til tomt, så delegeres det til rådmannen å tildele areal. Er det derimot flere som ønsker å leie samme areal, så skal det i følge forslaget til reglement fremmes en sak for formannskapet som ut fra fremtidig sysselsetting og verdiskaping skal ta en avgjørelse.

- Jeg ser dette som et ledd i å være en næringsvennlig kommune, forklarer næringssjef Solli. Han legger til at forslaget til reglement også inneholder en klausul som betyr at virksomheter som inngår avtale om leie av næringsareal er sikret opsjon på senere kjøp av samme areal.