Byr på gode råd for næringsutvikling

Ørland kommune i samarbeid med Ørland Næringsforum håper på stor stemning og smekkfull sal ved Ørland kultursenter når de hele dagen fredag 17. februar, eller 17.2.17, setter fokus på næringsutvikling.

Utfordrer fylkesrådmannen

Med historiker Daniel Johansen og NHO-rådgiver Hanne Falstad som dagens guider vil deltakerne møte blant andre fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, mannen som allerede er klar for samme rolle når Trøndelag samles til ett fylke. Synergier i forbindelse med kampflybasen samt posisjonering i det nye fylket er temaer Mjøen er utfordret til å ytre seg om.

Trump og Norge

En annen av dagens gjester er sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Naturlig nok er han bedt om dra opp linjer for den økonomiske utviklingen i året vi er inne i, men sjefsøkonomen er også oppfordret til å ha tanker om hvordan presidentskiftet i USA kan påvirke oss i Norge.

LES OGSÅ: – Løsningen ligger i havet

Mange bedrifter ønsker å være leverandør til offentlig sektor. NHOs Arnhild Dordi Gjønnes er blant de fremste eksperter i Europa på dette området, og skal øse av sin kunnskap om dette til deltakerne. Blant andre som også får ordet er Kolbjørn Nordvik fra Engasjert Byrå, informasjonsrådgiver Sigurd Tonning-Olsen fra Ørland Flystasjon samt forsvarskoordinator Erling Eriksen.

- Bygg nettverk

Næringssjef Arne Martin Solli i Ørland kommune forteller at det allerede er over 50 påmeldte til konferansen, men håper antallet blir det dobbelte når seminaret åpner.

- Meld dere på, kom og bygg nettverk for næringsutvikling, er den klare oppfordringen fra næringssjefen.