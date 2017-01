Planlegger å etablere ny campingplass

«… En ny campingplass i Roan anser jeg for å være en positiv nyhet. Å få flere turister til kommunen har jo blant annet vært et satsingsområde for Roan kommune i flere år», fremhever Marie Hepsø i sitt brev til kommunen.

Opp i formannskapet

Hun søker nå om 96.000 kroner i bedriftsutviklingsmidler fra næringsfondet.

Formannskapet i Roan får søknaden på sitt bord førstkommende tirsdag. Rådmannen innstiller på formannskap som næringsfondsstyre bevilger Marie Hepsø inntil 72.000 kroner.

«… Vi har mange turister som er innom Bessaker i sommersesongen. Om vi får en campingplass i bygda så vil det gi oss et enda større grunnlag for å bli en enda større turistdestinasjon i kommunen …» skriver Hepsø i sin søknad.

Telt, campingvogner og bobiler

Hun opplyser videre om at utgangspunktet er å bygge opp en attraktiv campingplass i Bessaker, hvor hovedvirksomheten blir utleie av plasser for telt, campingvogner og bobiler. Dette vil kreve utvikling av service- og sanitæranlegg, og det vil også bli vurdert mulige overnattingsrom i tilknytning til servicebygget, fortsetter Hepsø som også tenker å tilby aktiviteter og opplevelser til gjester og andre interesserte i samarbeid med andre bedrifter i Bessaker og kommunen/regionen.

Taro-bygget

Marie Hepsø opplyser også om at hun er i kontakt med Thore Erling Pettersen om å overta Taro-bygget, tomt med videre i selskapet Bessaker Holding AS, og mener denne eiendommen ligger gunstig plassert like ved idrettsanlegget i Bessaker og er et godt utgangspunkt for å etablere et reiselivsanlegg.