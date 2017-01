Store Fosen Vind-kontrakter til trønderske selskaper

Det framkommer i ei pressemelding fra Fosen Vind.

Ny type masteteknologi

De to selskapene vant i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører.

Følg framdrifta for Roan vindpark Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord, med støtte fra flere underentreprenører, har så langt holdt tidsplanen for utbyggingen av den store Roan vindpark.

Fosen Vind opplyser videre om at LinjePartner og GrunnPartner vant fram med en ny type masteteknologi basert på komposittmaterialer og en fundamenteringsløsning, hvor sprenging unngås og som gir mindre skader i terrenget enn tradisjonelle løsninger. Mastene skal produseres av Comrod i deres nye fabrikk på Tau i Rogaland. Installering av fiberoptisk nett i de to vindparkene inngår også i kontrakten som nå er signert.

Først Roan - så Storheia

Totalt skal det bygges rundt 10 kilomter med tilkoblingsledninger.

Grunnpartner AS starter sitt arbeid med fundamentering i februar, før Linjepartner AS tar over med montering av master og skal etter planen være ferdig i første kvartal 2018. Linjebyggingen starter i Roan og avsluttes i Storheia. Det vil være størst aktivitet i vindparkene i sommer.

– Verdt flere titalls millioner

Daglig leder Stig Myhr LinjePartner Gruppen sier til Fosna-Folket at de er glad for å ha fått disse kontraktene.

– Det er artig å vinne fram i konkurranse med andre nasjonale aktører.

– Hvor mange vil dere ha i virksomhet på disse oppdragene?

– Det er litt vanskelig å konkretisere, da det er en lang anleggsperiode som vil gå i bolker. Til å begynne med vil vi ha tre - fire ansatte i virksomhet, men vil trolig ha opp ti - tolv på det meste.

– Hvor mye er kontraktene verdt i kroner og øre?

– Vi er blitt enig med Fosen Vind om å ikke gå ut med en eksakt kontraktsum. Men jeg kan si så mye at det dreier seg om flere titalls millioner kroner, sier Stig Myhr.

Søsterselskaper

I Roan vindpark pågår i skrivende stund arbeidet med infrastruktur som internveier og kabler for fullt, i Storheia vindpark vil adkomstveien som er under bygging stå ferdig i mars.

LinjePartner Gruppen består av fire selskaper med rundt 40 ansatte: GrunnPartner AS, LinjePartner Vest AS, LinjePartner AS og LinjePartner Holding AS. De to selskapene som nå har fått kontrakter, er med andre ord søsterselskaper underlagt LinjePartner Gruppen.