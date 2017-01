Fiskeoppdretter vil kreve erstatning etter krasj

Det er Adresseavisen som skriver dette.

11.000 laks rømte

Det var i desember at en båt kjørte i ei merde utenfor Osen, hvorpå over 11.000 laks rømte. Uhellet ble ikke varslet.

Bjørøya AS har sin hovedbase i Flatanger

Kvalitetsleder Stian H. Lein i Bjørøya opplyser overfor Adresseavsien at beløpet ikke er ferdig beregnet, men at det kan bli aktuelt å kreve en erstatning som inkluderer slakteverdien av fisken, ødelagt not og utstyr, gjenfangst av rømt fisk og overvåkingen av Steinsdalselva som skal foregå i januar og februar.

Ukjent beløp

Lein kunne ikke gi et konkret beløp over tapte verdier da Fosna-Folket var i kontakt med ham etter hendelsen.

– Jeg kan ikke gi noe konkret tall nå. Laksen skulle fortsatt få på seg ett kilo før slakting. Regner vi sammen tapt laks og de skadene som er gjort snakker vi helt klart om millioner av kroner, sa Stian H. Lein til Fosna-Folket.

Politiet har fortsatt saken under etterforskning.