Se dette sentrumsbygget reise seg på 1-2-3

Nå har utbyggeren delt en timelapse-video på You Tube, som viser framdrifta for WABO Dahl blokk A-bygget så langt. Den kan du se over.

Tearapi, tannlege og advokat

Bygget, som ligger like ved Bjugntorget, vil bestå av næringslokaler og leiligheter av ulike størrelser. Det skal etter planen være ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2017. Bygget har fire etasjer. Første etasje består av næringsareal og to mindre leiligheter, andre etasje av næringsareal og tredje og fjerde etasje består av leiligheter.

Fosen terapeutiske senter skal flytte inn i første etasje, i andre etasje vil det bli tannlege og advokatfirma i tillegg til en del kontorplasser.

Nesten utsolgt

To av de til sammen ti leilighetene, som ligger i prisleiet 2,9 millioner til i underkant av 4 millioner kroner, er ifølge finn.no solgt.

Rædergård Entreprenør har planer om i alt fem bygg på den seks mål store tomta i Bjugn sentrum. Tomta ble kjøpt i fjor sommer for i overkant av fire millioner kroner.

Farvel til Wa-Bo Så har de moderne tidene også innhentet Wa-Bo (Wasskog-Botngård).

Få med deg siste nytt fra Fosen? Følg Fosna-Folket på Facebook.