To klager på vedtak – begge ble avvist på ny

Møtet ble holdt på Vingsand like før jul.

Viser til SMIL

Den første saken gjaldt en klage fra Angen Drift og Byggservice om tilskudd til gjerding av kulturlandskap. Søknaden ble enstemmig avslått i Næringsfondsstyret 5.oktober i år. I sin klage på dette avslaget, ble det opplyst om at inngjerdingen er en del av et større prosjekt for å drive næringsvirksomhet på de to gårdene på Angen i form av vinterlagring av båter og campingvogner.

Fra rådmannens side vises det til at i en tilsvarende sak, 2016/2571 Nordmeland, ble det gitt avslag fra næringsfondene i første søknadsrunde i 2016. Nordmeland søkte da og fikk midler gjennom Landbruksdirektoratets ordning for «Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL)». Prosjektbeskrivelsen indikerer at dette prosjektet hører hjemme under støtteordninger for landbruket, mener Næringsfondsstyret, som innstilte på avslag ved å vise til at tiltaket fra Angen Drift og Byggservice er utenfor Næringsfondets område.

Flere inhabile

Ordfører John Einar Høvik (Ap), Oddbjørn Ovesen (Ap), varaordfører Line Stein (Sp), Per Rødøy (KRf/V) og Solvår Johansen (Seter Krets), hadde vært med å behandle saken tidligere i Osen næringsfondsstyre. Med bakgrunn i habilitetsreglene, fratrådte derfor disse under behandling av både denne saken og under den andre klagesaken.

Henning Sundet (Ap) ble kalt inn som vara for John Einar Høvik. May-Britt Strand (Ap) ble kalt inn som vara for Oddbjørn Ovesen. Signe Lillian Nordmeland (Sp) ble kalt inn som vara for Line Stein. Ove Lennart Furuvik (KrF/V) ble kalt inn som vara for Per Rødøy. Ingen vararepresentant møtte for Solvår Johansen.

Astrid Jakobsen ble enstemmig valgt som setteordfører.

Innstilling fra Osen næringsfondsstyre ble enstemmig vedtatt, hvilket betyr at klagen fra Angen Drift og Byggservice ble avvist.

Utvidelse av serveringsareal

og oppgradering av kjøkken

Klage nummer to var fra Matkroken Sætervik, som klaget på Næringsfondets vedtak om avslag på støtte til utvidelse av serveringsareal med glassveranda/platting og oppgradering av kjøkken. Næringsfondet begrunnet sitt avslag med at man ikke finner grunnlag for å støtte enda en serveringsbedrift på Seter.

Kåret til «Årets butikk» Gunhild Angen ved Matkroken Sætervik i Osen har fått pris for Årets nærbutikk i Midt-Norge.

Matkroken Sætervik anførte følgende i sin klage:

* Seter Brygge/Brøgga Kro er bare åpen deler av året. Dermed har ikke Seter et stabilt serveringstilbud hele året.

* Brøgga kro har ingen fast ansatte utover daglig leder.

* Fra KMD er det gitt signaler om at det fra 2017 via Merkur-programmet vil gis støtte til «Servicestøtte for små butikker som tilbyr tjenester i tillegg til varehandel».

* Kaffekroken har hatt godt besøk i sommer.

* Det er betenkelig hvis Osen kommune ikke bifaller utvidelsen. Det ligger synergier i et mangfoldig tilbud innen turisme.

«Klagen avvises»

Også den klagen ble avvist da kommunestyre fattet følgende vedtak:

«Tidligere vedtak fra Osen næringsfondsstyre PS 19/16, opprettholdes. Osen næringsfondsstyre viser til klage fra Matkroken Sætervik på avslag om tilskudd til utvidelse av serveringsareal med glassveranda/platting, samt oppgradering av kjøkken. Næringsfondsstyret finner ikke grunnlag for å støtte enda en serveringsbedrift på Seter. Klagen inneholder ikke ny informasjon av betydning for vurderingen av søknaden. Klagen avvises.»