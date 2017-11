Kun halvparten av oss har denne i bokhylla

Kultur

Det er en ny undersøkelse som viser dette.

– Kanskje ingen overraskelse

Drøyt halvparten av oss, 54 prosent, oppgir at de har en bibel hjemme, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Nordisk bibelmuseum. I aldersgruppen 18-29 år svarer 38 prosent at de har en bibel hjemme, mens 71 prosent av de over 60 år svarer det samme.

Det er Newwire som melder om dette.

– Det er kanskje ingen overraskelse at flere eldre enn unge har en bibel. Før i tiden konfirmerte nesten alle seg, og barna fikk utdelt en bibel på skolen. I dag har kristendommen en mindre tydelig plass i samfunnet, sier Rune Arnhoff til nettstedet. Han er initiativtager til Nordisk bibelmuseum.

Arnhoff sitter på den største private samlingen av bibler i Norden, over 2500 forskjellige utgaver.

Mest flittige

På spørsmål om hvor ofte de som har en bibel hjemme leser i den, var svarene mer overraskende.

Hele 15 prosent i aldersgruppen 18-39 år svarer at de leser i Bibelen en gang i uka eller mer, og det er klart over gjennomsnittet. Blant de over 60 er det bare åtte prosent som leser så ofte, og det er under gjennomsnittet.

– De eldre har nok ofte lest Bibelen før, og føler at de ikke trenger å repetere kjente tekster, mens de unge er mer nysgjerrige. De eldre har også gjerne tatt et livssynsvalg, mens de unge er mer søkende når det kommer til tro og religion, sier Arnhoff.

På nett

Det er mer vanlig blant unge i dag å lese nettbaserte bibler istedenfor de tradisjonelle papirutgavene.

– Selv om man ikke er troende, er Bibelen en viktig bok som kan være interessant på mange måter. Den gir et innblikk i et tankesett og forteller en historie som kan være givende også for ikke-troende, uttaler han til Newswire.