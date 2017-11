Blåser nytt liv i rockeklubben

Kultur

Klubben ble aldri formelt oppløst, men av ulike årsaker ble driften lagt ned. Nå er det en gjeng som ønsker å blåse nytt liv i klubben.

– Ekstraordinært årsmøte

– Vi skal ha ekstraordinært årsmøte 28. november. Der vil vi samle flest mulig folk til å være med å støtte opp rundt klubben, bli med for å starte på nytt og stake ut hvilken retning vi skal ta, sier Tord Håkon Sundet som er en av initiativtakerne.

Klubben har akkurat opprettet en egen Facebook-side, hvor informasjon om klubben legges ut.

Musikkverksted

Forleden var det innkalt til et uformelt møte om å få klubben opp å stå igjen. Her fikk alle frammøtte komme med innspill, i tillegg til at man tok debatten videre gruppevis.

Noen av de muligheter og ønsker som ble tatt opp i samtalene er gjengitt på klubbenes Facebook-side. Der står å lese:

* Man bør ha et åpent musikkverksted/studio. I et slikt studio ønskes også digitalt studioutstyr hvor man kan sample, «ta opp» og redigere egen musikk.

* En musikkbinge kan være et godt alternativ.

* Konserter kan være hovedfokus i starten, og det kan være en god ide å gjøre en tydelig forskjell på konsert og fest. Man kan konsert først, og så slippe til mer fest etterpå. Vi bør satse på konsertene med tanke på spennende artister. Det bør være rom for å hente gode og store band innen sin sjanger, selv om mange kanskje ikke har hørt om dem fra før. Promotering og det å skape engasjement rundt slike konserter blir viktig.

* Rockeklubben vil etterhvert trenge en plass å være. Ulike lokaler ble nevnt. Dette er noe man må jobbe med fremover. Lokaler er noe klubben bør ha på sikt, men ikke noe som umiddelbart er nødvendig før restart. En mulighet kan i starten være å ha et oppbevaringssted for utstyr, og så kan man leie lokaler ved konserter og annen aktivitet.

* Vi «voksne» bør legge tilrette ved å få klubben igang, søke tilskudd til øvingsrom og utstyr, skape engasjement og aktivitet som gir inntekter. Vi «voksne» kan ta ansvar for å lede klubbdriften, så skal vi skape et tilbud som ungdom vil nyte godt av og som de kan involvere seg i.

* Det er viktig å legge et grunnlag for at ungdom vil få mulighet til å delta aktivt i Rockeklubben, både gjennom utstyr, øvingsrom, konserter, og f.eks. kurs innen forskjellige instrumenter, lyd og lys, rigging o.l.

* Å finne ressurspersoner er viktig. Nettverk og samarbeid med andre både i Osen og utenfor kommunen. Kulturskolen, tidligere medlemmer i Rockeklubben og musikere med tilknytning til bygda og Rockeklubben bør tenkes på. Etter idemyldringen ble det snakket litt om praktisk løp frem mot en restart av rockeklubben.

* Det ble bestemt at de oppmøtte blir sittende i et interimstyre som skal jobbe frem mot ekstraordinært årsmøte for Osen Rockeklubb den 28. november. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være annonsert på Facebook og ved plakter/oppslag innen 7. november.

* Det skal lages en facebookside for å skape blæst rundt vårt ønske for en «restart» av Rockeklubben.

* Vi ønsker å skape engasjement, og å få folk til å komme med ideer og synspunkt på hva man kan satse på ved en restart av Rockeklubben.

* Interimstyret vil være valgkomité, og skal foreslå personer til valg på styreverv ved årsmøtet.

* Vi skal samle utstyr som er i eie av Osen Rockeklubb, det lagres hos Thomas Nordmeland frem til ekstraordinært årsmøte.

* Disse møtte, og tar plass i interimstyret: Thomas Nordmeland, Halvard Nordmeland, John Anders Skorstad, Tord Håkon Sundet, Ove Lennart Furuvik, Tina Osen Hagen Mads Jørgen Astorsen, Gunn Hynne.