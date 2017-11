Sparker i gang ny innsamlingsaksjon

Kultur

Fosengaven er en innsamlingsaksjon før jul, som har vært drevet av initiativtaker Geir Yngve Hovde på Ørlandet i samarbeid med Fosna-Folket.

«Kick-off» tirsdag

– I 2015 og 2016 ble Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation målet for innsamlingen. Det resulterte i over 40 nye brønner, slik at rundt 12.000 mennesker nå kan drikke rent brønnvann. Helt fantastisk, smiler en alltid opplagt Geir Yngve Hovde.

LES OGSÅ:

* Bygger 16 brønner for gaver fra Fosen -Fosna-Folket

* Berget jobben – kjøpte egg -Fosna-Folket

* - Fint at Ørland får et fotavtrykk i Malawi -Fosna-Folket

Tirsdag kommende uke er det «kick-off» for 2017-utgaven av innsamlingen. Den er lagt til store sal i Ørland kultursenter på Brekstad.

Voldtatt toåring

– I år er det Dina-stiftelsen som skal få vår støtte og klapp på skuldra. Stiftelsen driver med flere hjelpeprosjekter, men det er det er arbeidet ved de to sentrene for voldtatt barn i Den demokratiske republikken Kongo i Afrika som øremerkes Fosengaven, forteller Geir Yngve Hovde.

Dina-stiftelsen ble etablert av Rune Edvardsen, sønn av den verdenskjente evangelisten Aril Edvardsen. I 2002 var Rune med på en reise i Kongo. Der finn han lille Dina i armene sine, som hadde vært utsatt for en voldtekt av to menn. Dina hadde behov for legebehandling, hvilket hennes mor ikke hadde råd til. Rune Edvardsen, med bistand fra noen venner, sørget for at jenta fikk komme på sykehus.

– Forferdelige skjebner

Dina var langt fra den eneste jenta som hadde vært gjennom en voldtekt. Rune Edvardsen tok initiativet til å få startet stiftelsen, som resulterte i at det allerede året etter sto klart et hjem for voldtatte jenter i byen Goma.

– Det er forferdelige handlinger disse jentene har vært utsatt for. Kan vi på noe vis gi noe som kan være til hjelp så er det fantastisk, mener Geir Yngve Hovde.

I dag gir Dina-stiftelsen hjelp til 270 voldtatte jenter på to sentre i Øst-Kongo. En av dem som i dag jobber i stiftelsen, er den samme Dina som det hele startet med.

Rune Edvardsen kommer

Tirsdag blir det først på dagen et program for alle i skoleelever i Ørland på femte til tiende trinn ved Ørland kultursenter. Om kvelden inviteres alle interesserte til samme sted. Rune Edvardsen skal delta. Det blir dessuten musikalsk underholdning med trommegruppa Sons of Percussion, Lisa Olden og Audun Eggen, trioen Slank Bakfra, Ørland Gospelkor, Maria Estella fra Åfjord og Astrid Klara Mjøen. Dessuten blir det premiere for den nye Fosengavesangen.