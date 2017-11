UKM returnerer til Bjugn i 2018

Kultur

For andre år på rad kommer ungdom fra hele fylket til Bjugn og Botngård.

– Det stemmer. UKM i 2018 er tildelt Bjugn kommune, sier kultursjef Ådne Røkkum.

Dette blir den første fylkesmønstringen som arrangeres i det som fra 1. januar 2018 blir Trøndelag fylke.

– Datoen for fylkesmønstringa er satt til 20. til 22. april, sier Tor Erik Munkvold i Sør-Trøndelag fylkeskommune, til Fosna-Folket.

Dette blir fjerde gang Bjugn kommune arrangerer fylkesmønstringen.

Samarbeid

Samme helg arrangeres det kulturmønstring i den nordlige delen av det nye fylket, nærmere bestemt i Grong.

– Derfor ser vi på muligheten for et slags samarbeid og samvirke, for å markere det nye fylket, sier Røkkum.

I UKM (som tidligere het Ungdommens kulturmønstring) er alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst, cosplay eller moderne dans. Hele UKM-festivalen er delt i tre; lokalmønstringer over hele landet, fylkesfestivaler og én nasjonal landsfinale, der de som har gått videre møtes.

Det er allerede åpnet for å melde seg på.

Søkte igjen

20. til 23. april i 2017 ble UKM også arrangert i Bjugn kommune. På et formannskapet i kommunen ble det, i etterkant, spurt om kommunen ønsket å søke om å arrangere mønstringen også i 2018.

– Vår innstilling er at vi ønsker å søke igjen i 2018, basert på kompetansen vi har tilegnet oss. Vi gjorde oss gode erfaringer, og da kan det være lurt å arrangere to år på rad. Da får vi mye gratis, sa prosjektleder Hans Eide.

– Dette er god PR for Bjugn og Botngård. Vi har fått masse skryt, det var vært mye aktivitet blant ungdom og de voksne var fornøyde. Dette var en veldig positiv ting for kommunen, sa Anne Torill Rødsjø (Ap) om søknaden.

UKM har pågått siden 1985. Totalt deltar 25 000 på 360 lokale mønstringer, før 550 ender opp på den nasjonale festivalen.