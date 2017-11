Dette er Iris (14) sin siste beskjed til Fosen før MGP-finalen

Kultur

- Hvordan har du det nå, spør Fosna-Folket Iris på telefon klokken 17.28.

Det er bare noen timer igjen til showet som sendes direkte på NRK1 klokken 19.55. I tillegg er det ventet opptil 15 000 tilskuere i Telenor Arena i Bærum.

- Jeg er sliten. Vi skal slappe av i en halvannen time nå, før det smeller. Klokken 19.00 skal vi synge litt, så blir det intervju på Dagsrevyen. Og så er vi i gang, forteller 14-åringen.

Nervene under kontroll

Låta «hjem» har hun skrevet selv. Fosna-Folket var til stede i salen da Iris ble tatt på senga under fylkesmønstringen på UKM i Bjugn i vår. Intetanende sto hun på scenen da hun plutselig fikk beskjed om at hun var klar for finalen i Melodi Grand Prix junior. Og nå er den store dagen her. Iris er nettopp ferdig med generalprøven når hun har tid til en lynrask prat med lokalavisa.

- Hvordan er det med nervene nå?

- Jeg er ikke nervøs.

- Hvordan er det mulig?

- Jeg vet ikke helt. Det bare er sånn. Men jeg tror det kommer når det blir mye publikum i salen. Jeg kan forestille meg det, sier hun til Fosna-Folket.

Generalprøve

Lørdag har vært et lite maraton for sangtalentet.

- Jeg har knapt hatt tid til å spise. Det var 200 i salen på generalprøven. Alt har gått så kjempefort.

- Hvordan gikk generalprøven?

- Det gikk veldig bra. Jeg er fornøyd.

- Er det noe på sangen du skal synge som er spesielt vanskelig?

- Formidlingen. Eller, det er ikke direkte vanskelig, men jeg må huske på det.

- Er det mye å huske på i forhold til hvilke kamera du skal se i og sånn?

- Nei. Det er bare to ganger i sangen jeg har noe sånt. Det er ganske enkelt, sier Iris.

Siste melding

Like før det braker løs, håper hun naturligvis på støtte fra heimbygda og resten av Fosen.

- Har du en siste melding til Fosen?

- Husk og stem på meg. Så håper jeg dere liker showet, sier en smått andpusten Iris.

Nå skal hun prøve å få igjen roen før hun skal synge for hele Norge.

Hele familien på plass

I Telenor arena er så å si hele familien på plass.

- Til og med noen søskenbarn fra Spania har tatt turen ens ærend. Vi har også sett mange rissværinger her, forteller mor Anita Abtahi.

Hun er ikke akkurat lite spent i timene før finalen.

- Jeg hadde ikke turt dette selv. Men ungene hiver seg ut i det, påpeker Abtahi.

- Partisk

Hun mener hele showet holder høyt nivå.

- Jeg har nettopp sett generalprøven, og det er et fabelaktig show. Det er nesten vanskelig å forstå at det er unger som står på scenen. Sangmessig, innholdsmessig med tekst, musikalsk og alt er supert. Så er jo alle låtene egenskrevet, påpeker Abtahi.

- Jeg er ikke lite partisk når jeg sier at min datter har det vakreste nummeret, sier hun og ler hjertelig.

- Hvordan er det å være mor å sitte og se på?

- Jeg satt på prøvene sammen med moren til en av de andre artistene. Vi hadde tårer i øyekroken. Vi har vært sammen med familiene til de andre. Vi feller tårer for alle. Det er så rørende.

Drømmer om superfinale

Selv om begge er på Telenor arena, blir det lite tid til å snakke sammen for mor og datter.

- Jeg har ikke sett Iris siden i morges. Så får jeg ikke se henne før klokken tolv i kveld. Iris skal rett på etterfest for barna, forteller moren som naturligvis ser datteren på scenen både under generalprøven og kveldens show.

Abtahi forteller at Iris selv drømmer om superfinale. Det er nemlig 4 av de 10 artistene som går videre til en siste finale.

- Om Iris klarer det, får hun fremføre låta en gang til.

- Tror du Iris kan vinne i kveld?

- Eh. Ja. Jeg kan ikke si annet enn at jeg har tro på henne. Men det er veldig mange bra sanger. Hun har vunnet allerede, påpeker mor Anita Abtahi.