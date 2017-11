Alle ropte på Iris

Kultur

Like etter klokken 20.00 sto Iris Abtahi (14) fra Rissa på scenen under MGP junior-finalen i Telenor arena. På direktesendt TV sang hun sin egenkomponerte låt «hjem».

Stor jubel

Og hjemme i Rissa fulgte en del sambyginger finalen på storskjerm i Bojersalen. Det var stor jubel da Iris kom på skjermen. Enkelte ungdommer holdt plakater med Iris på oppe gjennom hele låta.

- Iris, Iris, Iris, ble det ropt fra salen.

Spenning

- En fantastisk person.

Slik ble Iris introdusert på direktesendt TV. Rissværingen leverte deretter en sterk opptreden. Låta «hjem» er en ballade, og den er krevende å synge med mange lange toner. På refrenget veksler Iris elegant mellom brystklang og falsett.

Rop og sukk

Det var også stor spenning knyttet til om Iris kunne ta seg helt til superfinalen. Kun fire av ti finalister fikk den muligheten.

I Bojerssalen ble det ropt Iris unisont gjentatte ganger. Og deretter kom et like sterkt sukk da publikummerne forsto at deres helt ikke fikk synge låta en gang til.

- Iris hadde den beste sangen.

- Hun skulle ha vunnet.

- Iris fortjente det mer, ble det sagt på tur ut av salen.

Det var ingen tvil om hvem som var publikums helt i Bojersalen lørdag kveld.

