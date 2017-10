Sprudlende, forrykende og en god dose alvor

Det kan lett bli mange tomme ord og selvsagtheter i slike store anledninger. Fredagens program, godt styrt av konferansier Kjell Petter Hestmo, viste at slik trenger det slettes ikke å bli.

Paneldebatt

Osen er seg selv bevisst på sin plass i verden. Kommunen ligger lengst nord på Fosen, med synkende folketall, utfordrende forhold når det gjelder kommunikasjoner og har i tillegg sagt nei til å slå seg sammen med noen andre i sitt nærområde. Kommunen vil stå alene, og kjempe for sin egen framtid.

Fredagens program i flerbrukshallen på Strand satte blant annet fokus på disse forholdene. Representanter for det lokale næringsliv fortale om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i det å være lokalisert i Osen.

Videre fortsatte det med paneldebatt hvor fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag, stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) fra Ørland, direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Trøndelag, leder Bjørn Damhaug i Fosen Innovasjon og leder Eskil Strøm for NAV Nord-Fosen deltok.

Forrykende

Det som framkom som noen av de store mulighetene for Osen var havbruksnæringa, landbruk og turisme. Veiforbindelse mellom Osen og Jøssund i Flatanger ble debattert, og behovet næringslivet har for langt bedre bredbånd- og fiberforbindelser.

Bevertningen ble levert av flyktningene og flyktningetjenesten. Det resulterte i en masse spennende retter.

Den sprudlende duoen Kveli, Rånes og Bremseth satte punktum for fredagens program med et forrykende jubileumsshow.

Til glede og ettertanke

Lørdag fortsetter det med flere programaktiviteter.

Osen har så langt fått til et spennende jubileumsprogram til både glede og ettertanke. All ære til både de som har stått for planleggingen og hvordan det hele har blitt gjennomført så langt. Dette lover godt for fortsettelsen!