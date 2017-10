– Jeg har ikke følt noe snev av jantelov rettet mot meg

Historiene om Tuppeline og hennes liv hadde sitt utgangspunkt ved Hovde Hønseri på Ørlandet, som drives av Anja Hovdes ektemann Geir Yngve Hovde.

På eget forlag

Det startet med at hønseriet måtte ha et skilt, slik at eggutsalget ved gården skulle bli godt synlig fra veien. Anja fikk malt ei stor høne på veggen, som snart ble døpt til Tuppeline.

Kimen til å dikte historier om Tuppeline og hennes liv på gården var lagt.

– Jeg satte meg som mål å lage fem bøker i løpet av fem år. Det målet har jeg nådd, og jeg har oppfylt drømmen min. Selv om jeg hadde et forlag som ville gi ut den første boka, bestemte jeg meg for å stå for alt selv. Det har jeg fortsatt med. På veien har jeg lært utrolig mye, forteller Anja Hovde.

Samhold gir styrke

Førstkommende lørdag lanseres «Tuppeline og co. fanger tyven». Det skjer i forbindelse med Barnas dag ved Libra Shopping på Brekstad. Som tidligere utgivelser ligger det en ramme av moral også i den rykende ferske boka. Som tittelen forteller, dukker det denne gangen opp en tyv på gården hvor Tuppeline og hennes venner har sitt liv og virke. De finner en løsning via den kjente leveregelen om at det ligger stor styrke i et godt samhold.

Førsteopplagene av begge de to første bøkene er utsolgt, «Tuppeline mister hjertet sitt» og «Tuppeline vil bo for seg selv», og selges derfor i opplag nummer to. Hovedmålgruppen for bøkene er barn i alderen tre til ni år.

Janteloven

Med den nye trykksaken er det også laget nye sanger, som også skal framføres under lanseringen.

– Det som hele tiden har preget arbeidet mitt er at jeg har fått slik god oppbacking lokalt. Som dette med musikken, hvor Kolbjørn Gjestad har bistått som fagmann. Alle gode tilbakemeldinger har vært drivkraften, og ikke minst det å få dra rundt og opptre på barnehager og skoler, sier Anja Hovde, som vil prise de gode lokale kreftene.

– Det er så fantastisk at vi på Ørlandet har en slik sterk vilje til å backe hverandre opp og stile opp for hverandre, uten å kreve betalt for alt. Jeg har ikke følt noe snev av jantelov rettet mot meg. Dette er egenskaper ved Ørlandet som jeg håper vi vil beholde også i framtida, selv om kommunen skal utvikle seg til å bli mer urban.

Fra Fosen til Norge

I Fosen og Trøndelag har Anjas bøker etter hvert blitt godt kjent. Målet om i større grad å nå inn på et nasjonalt marked, har hun imidlertid ikke riktig klart.

– Virksomheten har ikke gjort meg noe rik på gods og gull, men det at jeg går i pluss og er gjeldsfri er flott. Samtidig skulle jeg gjerne klart å få bøkene mer kjent utenfor Trøndelag.

Hun er usikker på når bok nummer seks vil komme, og om den i det hele tatt vil se dagens lys.

– Jeg skal nå ta en pause og tenke over videre strategi. Jeg har det hele tiden i meg at jeg må skape noe nytt. En musikal eller sangspill basert på Tuppeline har jeg blant annet fundert på. Samtidig har jeg også flere historier om Tuppeline klare for å kunne bli til flere bøker. Men jeg velger å ta en lite pustepause nå, forklarer Anja Hovde.