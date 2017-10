Hva sier disse om vinteren vi har foran oss?

Bildene er fra Osen denne uka.

Når det gjelder rognebærene, så er det dem som mener at de kan fortelle oss mye om vinteren vi har framfor oss. Mye rognebær gir lite snø sier noen, mens andre kilder mener store mengder rognebær gir mye snø.

På yr.no sier statsmeteorolog John Smits noe om sannhetsgehalten for 15 utvalgte værtegn. Ett av dem handler om rognebær. At dem kan si oss noe om vinteren foran oss betegner han som fleip:

– Dette er bare tull. Værtegnet finnes i begge varianter, både at det blir lite snø, eller mye snø, det varierer litt etter hvor du bor i landet. Men ingen av dem stemmer. Hvor mye bær det er på treet sier vel heller noe om hvordan sommeren har vært. I samme kategorien har du værtegnet som sier at hvis ekornet bygger matlageret høyt, blir det mye snø neste vinter. Bare tull det og. Det kan like gjerne bety at ekornet er redd for flom, uttaler Smits til nettstedet.