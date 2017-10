Feiret fullførte prosjekter og gapahuk

Ny gapahuk på Leikvoll, høstfest med 19 fullførte 4H-prosjekter og 10-årsjubileum for gjenoppstart av 4H-klubben i bygda sto på timeplanen.

Prosjekt ledet til jobb

Den flotte gapahuken som 4H-klubben selv har bygd i løpet av det siste året, ble innviet med både høstfest og 10-årsfeiring for 4H-klubben. Sodd og kake må til når så mye skal feires, hvilket var medlemmenes eget valg. Stor stas er det også at klubben i år har fostret fire plakettmottakere.

– Jeg har gjort 4H-prosjektet mitt til jobb, sier Joakim Bærøy Kotte. Han valgte «Brøyting» som årets 4H-prosjekt og har nå fått lærlingplass i Bjugn kommune. Dette var Joakims sjuende 4H-prosjekt og han er en av fire stolte plakettmottakere i klubben dette året. Tommy Strandheim og Ådne Stranden er de eneste som har vært med i alle av klubbens ti år.

– Imponerende

Gunn S. Solberg fra fylkeskontoret i 4H Trøndelag var til stede for å dele ut merker og rosende ord til 4H-erne.

– Det er intet mindre enn imponerende det dere har fått til, først full renovering av klubbhuset og nå i år denne flotte gapahuken dere selv har bygd. Satsingsområdet til 4H Norge har nå i to år vært «Fikser alt!». I 2018 kommer «Nærmiljøet» og Ervika 4H ligger langt foran i løypa, mener Solberg.

Til glede og nytte for hele bygda

Tina Bjørneset Stamnes og Tommy Strandheim har hatt gapahuken som prosjekt og lært utrolig mye. Tommy har bortimot 100 prosent oppmøte på alle dugnadsøkter. Ådne Stranden har stått for bord og benker i gapahuken som sitt 4H-prosjekt

– Dette er verdiskapning i nærmiljøet i praksis. Tenk at dere har bygget og innredet denne gapahuken her ved idrettsbanen, til glede og nytte for hele bygda, sier Gunn S. Solberg.

Takker av

Gunn Karin (Gunne) og Wegar Stranden takker av etter ti år som klubbrådgivere. De har vært selve limet i klubben og det var en rørt Gunn Karin som overrakte gave til plakettkandidatene, slik klubben har for vane.

«Dæm e jo ungan mine», smiler hun.

Gaver ble det også til de øvrige klubbrådgiverne. Hege Eriksen har vært med i åtte år og Ole Fredrik Hyllmark har vært klubbrådgiver i over fem år. Gunn Karin oppfordrer andre voksne i klubben til å ta over. På spørsmål fra sambygdinger om hvordan hun og mannen har ork til å tilbringe så mye fritid sammen med ungene i bygda avfeier hun at det er snakk om ork.

– Det gir energi og er så artig og så givende, sier Gunn Karin Stranden.

Plakettmottakerne kan se fram til felles plakettutdeling for hele nye 4H Trøndelag som avholdes med høytidelig feiring i Trondheim. Den skjer 3. februar 2018.

