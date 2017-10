Dette må du ikke gjøre hvis det regner

Sjekk gjerne værmeldingen før du tar med deg greinsaksen ut i hagen. Beskjæring gir plantene sår som skal gro, og da er tørt vær det beste.

Anbefaler våren

– Fordi været ofte er mer stabilt om våren, med mindre regn og fuktighet, anbefaler vi ofte at man beskjærer da. Men hvis man har fine høstdager, med sol og klart vær, er det ingen ting i veien for å gjøre en del av jobben før vinteren kommer, sier gartner Tove Ladstein i Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP).

Spesielt større trær og hardføre busker kan beskjæres tidlig om høsten dersom været er bra, mens andre sarte vekster bør få vente til våren. Sårbare vekster, som roser, bør man alltid skjære tidlig på året, etter at faren for frost er over, eller om de er vårblomstrende, etter at vårens blomstring er over.

Fare for soppangrep

– Faren ved å trimme trær og busker i dårlig vær er risikoen for soppangrep. Sopp trives som kjent i fuktig klima, og de åpne kuttene på vekstene er mer utsatt. Sårene vil gro dårligere, og vekstene blir mindre motstandsdyktige mot sykdom og kulde, sier Ladstein.