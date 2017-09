Det går i blått

Krim og mysterier:

Har skrømtene nå rømt fra Skrømthaugen på Vik i Ørland? Fra gammelt av har det vært fortalt at de underjordiske har tilhold her. Bare tull? Da tyskerne under krigen skulle planere ut haugen kom de over to lik som bar tydelig preg av henrettelse. Gjennom den ene hodeskallen som ble funnet sto det en stor spiker.