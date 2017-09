Tenor-stjerne synger for 125-årsjubilant

Markeringen fortsetter med en jubileumskonsert i Roan kirke, Fosenkatedralen, 1. oktober.

Av Norges beste

Det med Stephen Brandt-Hansen og Trond Hustad i hovedrollene.

LES OGSÅ: Feiret stort jubileum og avduket relieff

Stephen Brandt-Hansen regnes som en av Norges aller beste tenorer. Han har gjestet Fosen flere ganger. Sist var det Åfjord, som i mai fikk besøk av Hansen med sin mangeårige makker Trond Hustad på piano.

Stephen Brandt-Hansen behersker alt fra ballader, musikal, opera, viser og rock til store sceneroller. Med det er han en skattet konsert- og evententertainer.

Tallinn

I to år har han spilt hovedrollen i verdens største oppsetting av Phantom of The Opera i den estiske hovedstaden Tallinn. 2017 har Brandt-Hansen viet til konserter, de fleste i kulturhus og kirker.