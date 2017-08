Årets UKM var en braksuksess - søker igjen

20. til 23. april dette år ble UKM (Ung Kultur Møtes) arrangert i Bjugn kommune. På formannskapet i Bjugn kommune ble det spurt om kommunen ønsker å søke om å arrangere mønstringen også til neste år.

– Vår innstilling er at vi ønsker å søke igjen i 2018, basert på kompetansen vi har tilegnet oss. Vi gjorde oss gode erfaringer, og da kan det være lurt å arrangere to år på rad. Da får vi mye gratis, sier prosjektleder Hans Eide.

Sluttrapporten viser at arrangementet ser ut til å gå med overskudd på over nitti tusen, minst. Men her er det fortsatt noen påmeldingsinntekter som mangler.

Omdømme

Ordfører Ogne Undertun (Ap) mener et godt økonomisk resultatet er som bonus, mer som en forutsetning, å regne.

– Faktum er at vi fyller Botngård med ungdom fra hele Sør-Trøndelag. Det betyr at det er fem hundre ungdommer og en del voksne som besøker Bjugn. Det gir også kommunen andre inntekter, og styrker budsjettene.

– Jeg støtter innstillingen. Dette er god PR for Bjugn og Botngård. Vi har fått masse skryt, det var vært mye aktivitet blant ungdom og de voksne var fornøyde. Dette var en veldig positiv ting for kommunen, sier Anne Torill Rødsjø (Ap).

Merverdi

Politikerne er enige om at overskudd er vel og bra, men at penger ikke er det viktigste av alt når man skal vurdere om et slikt arrangement er vellykket eller ikke.

– Det er viktig å huske merverdien her, og opplevelsen folk får. Det er en grunn til at alle kommuner er opptatt av å få store arrangementer til sin kommune. Det skaper merinntekter, blest, oppmerksomhet og identitet. Det var et meget vellykket arrangement, vi fikk skryt av fylkeskommunen og vi gikk med overskudd, sier rådmann Emil Raaen.

– Det var et bra arrangement. Og selv om arrangementet hadde gått 90 000 i minus trenger ikke det å bety tapte penger for lokalsamfunnet, totalt sett, sier Einar Aaland (H).

– Skal vi gjøre det én gang til eller ikke? spør Undertun. Ønsker vi å gjenta suksessen? Er det forsvarlig å gjøre det en gang til hvis de lønnede og de på dugnad ønsker det? Jeg mener et absolutt «ja».

Svaret fra formannskapet var enstemmig, og søknad er allerede oversendt Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

UKM

UKM (tidligere Ungdommens kulturmønstring) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang cirka tretti deltagere til den nasjonale UKM-festivalen.

I 2014 vedtok UKM en ny strategiplan, som blant annet innebar å endre navnebetydning fra «Ungdommens kulturmønstring» til «Ung Kultur Møtes».

UKM har pågått siden 1985. Totalt deltar 25 000 på 360 lokale mønstringer, før 550 ender opp på den nasjonale festivalen.