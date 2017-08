Jubler for godvær

Det sier Gerda Husby ved Sørfjorden Panorama og Marina AS.

Årets eneste

De skal arrangere fest lørdag kveld, hvor populære Stage Dolls er hyret. Gruppa med Torstein Flakne i spissen, har spilt en rekke ganger i Fosen. Arrangementet i Sørfjorden blir dog den eneste turen for Stage Dolls i år.

Fem generasjoner

Stage Dolls har en låtkatalog med en rekke hits, som blant annet Soldiers Gun, Wings of Steel, Heart to Heart, Commandoes, Love dont bother me og Love Cries. Bandet favner fans i generasjoner, fra de så dagens lys tidlig på 1980-tallet. Gruppa består i dag av Torstein Flakne (vokalist og gitarist), Terje Storli (bass) og Morten Skogstad (trommer).