Barskinger på rotur fra Nordkapp

Turen fra Nordkapp, som har fått betegnelsen «Norskekysten med robåt» , startet i midten av juni. Torsdag rodde de inn til marinaen i Vasøya i Bjugn, hvor Einar Ranum fikk foreviget de to. Der kom foreldrene til Fredrik for å møte gutta. De stilte med kake.

«Kuling og dritvær»

Vi har fått kontakt elektronisk med gutta.

Mathias Rose skriver følgende til Fosna-Folket fredag ettermiddag om ferden så langt:

«Turen har vært veldig fin. Målet har vært å komme så tett på naturen og å se norskekysten bit for bit, forandringene i naturen og å oppdage alle de skjulte perlene kysten vår har. Den første måneden regnet det stort sett hver dag og alt blir bløtt i en liten og åpen båt. Været tok seg opp nedover Helgelandskysten etter en uke med kuling og dritvær i Bodø.

Ellers er vi ekstremt væravhengige og må passe oss for grov sjø og hurtige væromslag. Fjordene vi har krysset er opp mot en mil brede, og været kan fort endre seg i løpet av den halvannen til to timene det tar å ro over. Men alt har gått fint med oss hittil, og herfra er jo også kysten tettere befolket og det gir en trygghet i å se andre båter på sjøen når bølgene bygger seg opp og begynner å brekke.

Nå håper vi på å komme over til Hitra i løpet av morgendagen og derfra videre til Smøla og Hustavika. Vi hadde et mål om å komme helt ned til Arendal, men det ser ikke ut til at vi rekker det innen jeg skal begynne i jobb. Vi er likevel fornøyde med turen og har fått oppleve det vi drømte om. Norsk natur og friluftsliv fra en liten robåt. Vi har denne turen som en feiring av at vi er ferdige med studietiden. Fredrik har studert naturforvaltning i Ås og jeg grunnskolelærer i Kristiansand.»