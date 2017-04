Kjent komiker om Fosen: - Ingen liker hverandre på den øya der

Thomas Ryste har på forhånd laget en video hvor han uttrykker sitt syn på kommunereformen på Fosen. Han virker ikke å være spesielt imponert.

- Ingen liker hverandre på den øya der, sier komikeren.

Sett av millioner

Ryste er mannen bak kjente humorkarakterer som «Kjellen». Flere av sketsjene er sett over én million ganger på YouTube. Fredag inntar han Bjugn kulturhus med showet «Kjellen - med prostata mot stjernene».

«Unikt skråblikk»

Det er karakteren «Kjellen» som spiller hovedrollen i forestillingen.

«Gjennom Kjellen sine øyne får vi et unikt skråblikk på den til tider vanskelige reisen gjennom livet. Her vil nok de fleste kjenne seg igjen. Vi får selvsagt også hilse på livsnyteren Palle, sammen med et par helt nye ansikt i Klypa-universet», heter det i pressemeldingen fra Ryste.