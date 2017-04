Klar med to ganger By Rise

Trondheimskunstneren er gift med heller ikke ukjente Ola By Rise, som ikke minst forbindes med RBK og fotball. Han skal stå for en kunstnerisk åpning av utstillingen, uten at det er sagt noe nærmere hva det konkret vil gå ut på.

– By Rise først

Galleri Empati feirer i 25-årsjubiluem. Grethe By Rise har vært representert blant de faste utstillerne siden 1998, og hadde i 2002 sin første separatutstilling ved galleriet.

– Det var med bilder av henne jeg holdt den første separatutstillingen etter at jeg tok over som driver av galleriet. Derfor synes jeg det er ekstra artig at vi nå kan få til det igjen, smiler Toril G. Oksvold.

– Gode stemninger og assosiasjoner

Grethe By Rise opplyser om at hun alltid har vært glad i farger og å skape noe med hendene.

– Jeg prøver å skape gode stemninger og assosiasjoner sånn at man blir glad og får en god følelse av å se på bildene mine. «Damene mine» balanserer ofte mellom rett og galt, konsekvens av handling, andre viser omsorg, det er vennskap og samhold, selve livet. Jeg elsker farger, og tror at farger gjør godt for både kropp og sjel. Er kjempeprivilegert som kan leve av det jeg aller best liker å gjøre, uttaler Grethe By Rise.

Hun har sitt virke ved atelierfellesskapet ved Atelier Dora i Trondheim, og har vært med på en rekke med utstillinger både fjern og nær – både separat, juryerte og kollektivt.