Byr på nye latterbomber med lokalpolitisk snitt

Allerede før Ørland teaterlag tirsdag kveld byr på premiere på Ørlandsrevyen 2017 er det solgt et stort antall billetter til det mange mener er årets humoristiske høydepunkt i kommunen. Skal vi tro revysjef Terje Hovde Sigurdsen vil publikum ikke bli skuffet.

Kommunereform

Med en stab på rundt 30 personer med stort og smått, 15 av dem aktører på scenen, er Sigurdsen klar med en revy som består av 22 rykende ferske sketsjer.

- Kan du røpe noe om hva publikum har i vente?

- Vi sparker hit og dit, slik vi alltid bruker å gjøre, sier revysjefen til lokalavisa. At kommunereform har vært en sprudlende inspirasjonskilde for tekstforfatterne også i år overrasker neppe. Årets revy har for øvrig fått tittelen «Det e tå sort´n».

- Løp og kjøp

Etter premieren tirsdag kveld venter forestillinger torsdag, fredag og lørdag. Alle i Store Sal ved Ørland Kultursenter.

SE VIDEO FRA FJORÅRETS REVY

- Løp og kjøp, er rådet revysjefen har til de som fortsatt ikke har sikret seg et sete til årets revy.