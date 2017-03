Vil stille med «hele» familien i Den Siste Viking

Han har vært med på alle oppsetningene av Den Siste Viking siden starten i 2001. I de første fem utgavene spilte han rollen som Arnt Aasan, Olbert Aasans oldefar. Siste gang, i 2013, var Nesdal i rollen som Henrik Rabben.

- Ikke fordelt

Teater-veteranen, som i fjor spilte en av hovedrollene i storsuksessen I Blanke Messingen, er klar på at han også har ambisjoner om å stå på scenen i årets utgave av Den Siste Viking i august.

- Jeg regner med de finner plass til meg i år også, men rollene er ikke fordelt ennå, påpeker Nesdal.

- Minne for livet

Stesønnen til Nesdal, Adrian Nygård, har også ambisjoner om å være med på årets oppsetning på Stadsbygda. Nygård er en ung og svært lovende teaterskuespiller som har markert seg både på og utenfor Fosen de siste årene.

- I tillegg har jeg to døtre på 9- og 11 år som jeg håper det blir plass til på scenen. Så jeg regner med at august i år vil gå med til Den siste viking på Stadsbygd. Da får familien mye tid i lag. Samtidig får vi holde på med noe vi synes er artig, og sammen skape et minne for livet, sier Nesdal.

Trodde Toralv var litt klyse

Blant de mest kjente som har spilt hovedrollene i Den Siste Viking er Nils Ole Oftebro og Torald Maurstad. Nesdal synes det har vært artig å jobbe med proffene.

- Før jeg traff ham, trodde jeg at Toralv var litt klyse, men han var jo en kjempekar. Der var det ingen nykker. De profesjonelle som har vært med har vært utrolige fine personer, sier han.

Ordføreren var med

Rissa-ordfører Ove Vollan (H) har også vært på scenen under Den Siste Viking i rollen som Henrik Rabben.

- Det var utrolig artig og spennende. Samspillet mellom profesjonelle skuespillere og amatørene var veldig lærerikt og spennende. De lærte replikkene mye fortere enn resten.

- Har du drevet mye med teater?

- Det var vel elgen i hakkebakkeskogen som var høydepunktet i tillegg til Henrik Rabben.

- Hva betyr Den Siste Viking for kommunen?

- Det betyr enormt mye. Dette er en viktig del av historien som det er viktig at formidles til nye generasjoner. Da får folk lære hva de stammer fra. Lære hvor hardt livet var den gang, sier Vollan.