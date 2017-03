Salmekveld i Frengen kirke

Vi har fått tilsendt noen ord etter arrangementet:

"Salmekvelden ble en fin kombinasjon av soloinnslag, kjente og mindre kjente salmer. På programmet stod blant annet "Ingen er for liten til å se Guds under", "Tårnhøye bølger går", "Jeg tror på jordens forvandling", "Gud skapte lyset og livet og meg", "Det skjer et under i verden" og "Hvilken venn vi har i Jesus".

Vegard og Oleg hadde et soloinnslag med "Morning has Broken", fint akkopagnert av elgitar og orgel.

Asbjørn Moslett sang "O store Gud", "Amazing Grace" og Vamp sin fine sang "Liten fuggel". Han avsluttet sitt innslag med "Lys og varme" fra Åge Aleksandersen.

Forsanger Solfrid Lien Langmo hadde også et soloinnslag med den flotte salmen "Jeg synger meg en blå salme", med tekst av Erik Bye.

Salmekvelden ble avsluttet med flott rungende allsang til deg være ære.

Etter sangen ble det servert kirkekaffe med både smørbrød og kaker.

Dette ble en flott kveld der folk fra bygda fikk en fin konsertopplevelse, og vi håper å kunne arrangere dette ved en senere anledning også. Det var 32 fremmøtte til salmekvelden og inngang var gratis, men de som ønsket kunne gi kollekt som gikk til Frengen kirke.

De som bidro i programmet var organist Oleg Alohins, Vegard Nebb på elgitar, Asbjørn Moslett som solist og Oddny Frengen, Solfrid Lien Langmo og Gunn Ytterås som forsangere. Katja Alohins bidro med rytmeinstrumenter til noen av sangene.