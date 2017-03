Disse gikk videre fra UKM

– Vi er veldig imponert over nivået på alle de som har deltatt. Det er tøft å stå på scenen som ti-, elleve-, eller fjortenåring å dele så mye av seg selv, sier Juryformann Hilde Jensen på vegne av hele juryen.

145 påmeldte

I løpet av forestillingene onsdag og torsdag kveld og kunstutstillingen i Ørland kultursenter var 145 unge kunstnere fra Ørland og Bjugn i aksjon.

De stilte ut over 75 gjenstander og delte over 40 nummer på scenen i løpet av de to forestillingene.

Nedenfor ser du listen over de som skal representere Ørland og Bjugn under fylkesmønstringen for UKM Sør-Trøndelag, som er i Bjugn mot slutten av april.

Fra nettredaksjonen:

Janne Anethe Olsen

Christer Sievertsen

Pia Olden

Arrangører:

Benjamin Sidhu

Erlend Andresen

Konferransierer:

Carmen Aurora Antonsen

Maiken Strandheim

Paul Stene

Michael Sæter

Kunst:

Aurora Engen

Kristine Sollie

Hanna Christine Hoff

Erika Sveen Lyngen

Amalie Koteng

Maria Hårstad Leikvang

Ida Stamnes Bjørneset

Erle Sofie Schanke-Rønning

Scene:

Frida Hatlen

Sara Ulset

Mette Hagen Mandal

Emma Mandal Leth-Olsen

Andrea Grøtan Dahl

Johanne Håbrekke

Nora Hundeide Jenssen

Angelika Merete Skarstad

Nora Hatlen

Johanne Mørk

Jenny Rønning

Alexandra Hoff Hoøen

Ida-Karin Og Andreea Grøntvedt Hoel

Aurora Engen, Brage Døsvik Hansen, Lars Martin Sollie, Leander Eid Johansen og Liv Marie Rødde Paulsen

Sunniva Rachløw-Eidnes

Øystein Hegvik, Sunniva Dalehavn og Steffen Brekstad

Ekstra unge

Flere av deltakerne som er under 13 år og dermed ikke kan gå videre til fylkesmønstringen fikk utdelt gavekort fra lokalt næringsliv.

Maya Rønning

Victoria Onsøien Steen

Arwen Kotte

Elise Nøstan Ulvestad

Emma Lovise Neverås Nystrøm