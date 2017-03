Kissi (101) med i ny tv-serie i beste sendetid

I den nye tv-serien «Evig ung» utforsker hun hva hun selv kan gjøre, og hva forskerne kan hjelpe henne med. En av dem hun søker råd hos, er en fosning.

Ugress og potetvatn

- Det er i fjerde episode, med sendedato skjærtorsdag, at vi har med oss fantastiske Kissi Brødreskift på 101 år i Rissa. Temaet for sendinga er diett, og Kissi har spist både ugress og drukket potetvatn. Det var fantastisk å møte henne heime på familiegarden hvor hun viste oss alt av frukttrær, bær og grønnsaker i hagen høsten 2016, sier Solveig Hareide til Fosna-Folket.

Kissi Brødreskift har også blitt omtalt i ulike sammenhenger i Fosna-Folket opp gjennom åra.

California og Rissa

Om fjerde episode, «Nøtter og piller for et langt liv», skriver NRK:

«Vi overøses av råd om hva vi bør og ikke bør spise. Hva sier vitenskapen, og hvordan kan egentlig det vi putter i oss, gi oss et lenger liv?

Solveig drar til Loma Linda i California, et lite samfunn kjent for at innbyggerne lever 5-10 år lenger enn i områdene rundt. Mange er veganere her, og er det grunnen? Forskning viser at en spesiell ingrediens kan være noe av hemmeligheten.

Vi møter også 101 år gamle Kissi i Trøndelag som sverger til ugress og potetvann.

Og, kanskje kan forsøk gjort på dyr gi oss tips til vitaminer og proteiner som forlenger livet dramatisk. Noen ormer har tredoblet livslengden med små justeringer, og forsøk i mus viser at ungt blod i en gammel kropp kan ha imponerende effekt.»

Den nye serien har sendestart 23. mars.

