Vil samle tidligere små sangere til kjempekonsert

Hvor mange som har vært med gjennom årene, er uvisst, men det anslås at det kan ha vært over 500.

– Mimredag

– Jeg synes det kunne være fint med en mimredag, der så mange som mulig møtes på barnegospeløvelse igjen og synger mange av sangene vi brukte, forklarer Bernt Gjelvold, tidligere dirigent for barnegospel på Ørlandet gjennom mange år.

Arrangementet er planlagt til Ørland kirke søndag 19. mars.

Bernt Gjelvold opplyser om at kirka skal være åpen i god tid før arrangementet denne dagen, og det skal servere en enkel «kirkekaffe» etterpå. Dermed skulle det bli anledninger for å mimre og friske opp bekjentskaper og begivenheter.

Bandet

– Vi stiller med dyktige musikere: Anders Marøy, Henning Rø og Hallvard Mjøen. Jeg håper at vi skal få til over 30 sanger, like mange som det har vært år med barnegospel, legger Bernt Gjelvold til.