Klar for Fosen med rock n´ blues

– Fra midten av 2000-tallet spilte vi på Brekstad flere ganger i året. Men det er en noen år siden sist nå, sier Pål M. Dahlø i bandet til Little Andrew.

Bandet

Med seg har Little Andrew sitt faste band som består av Daniel Røssing på piano, Håvard Sterten på trommer og altså Pål M. Dahlø. Han spiller på bass. Til sammen er dette et lag som er godt kjent for mange innen sjangeren blues og rock'n roll.

Andreas Stamnes

Bak artistnavnet Little Andrew finner vi Andreas Stamnes. Wikipedia forteller oss blant annet at han debuterte som bluesartist i 1996, og dro i 1999 til Florida hvor han turnerte med Rock Bottom, som også inviterte Vidar Busk over til USA på slutten av 80-tallet.

I 2000 etablerte han Little Andrew & The Blue Masters som vant Union Blues Cup på Notodden Blues festival. Etter dette har han vært på veien for å befeste sin posisjon som den ukronede kongen av rock n´ blues.