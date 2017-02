«Dialogue of Trees Norway-Hong Kong» til Fosen

I konserten inviteres publikum med på reisen der kammermusikk for bratsj, perkusjon og klaver veves sammen med visuell design og installasjoner.

Gode kritikker

– Konserten ble første gang spilt i Hong Kong i 2015, og vi fikk i etterkant gode kritikker i kulturprogrammet RTHK-4 på hongkongnesisk radio, opplyser Karoline Vik Hegge.

Medvirkende er Karoline Vik Hegge på bratsj, Finn Magnus Fjell Hjelland på klaver, perkusjonisten Heidi Law fra Hong Kong og den visuelle kunstneren Vvzela Kook fra Dalian i Kina.

– Workshop

– Vi ønsker at publikum skal gå hjem med noe mer enn bare selve konsertopplevelsen. Derfor arrangerer vi i samarbeid med Ørland og Bjugn Kunstforening i forkant av konserten en workshop. Vvzela Kook skal holde en kort introduksjon om prosjektet og hvordan transformere et visuelt uttrykk fra et medium til et annet, forklarer Karoline Vik Hegge.

I konserten transformeres blant annet skisser og tegninger i klassisk kinesisk maleteknikker over til et videoformat som hun «spiller» med i sanntid.

Transformasjon

I workshoppen kommer Vvzela Kook også til undervise i visuelle teknikker, og lærer bort hvordan man lager pop-up kort, der man transformerer en tegning over til et 3D-format.

– Ta med godt papir, saks og malesaker, oppfordrer Karoline Vik Hegge.