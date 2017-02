Skal lære å lokke på rådyr og rev

Dehli (39) er utdannet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap med hovedfag i fisk og vilt.

Norge rundt

Han reiser Norge på kryss og tvers og kurs i lokke både på rev og rådyr. Lokkejakt er en jaktform der jegeren bruker en lokk til å narre viltet inn på skuddhold, opplyser Wikipedia. Jaktformen er derfor mest egnet for revirhevdende arter, for eksempel bukkejakt og revejakt. Lokkejakt krever også god kunnskap om arten det skal jaktes på.

Bruksanvisning

Stadsbygd Jeger og fiskeforening opplyser om at kursene er typiske bruksanvisningskurs. Formålet er at kursdeltagerne skal kunne skaffe seg mest mulig informasjon og være mest mulig rustet til å etterpå kunne ut å lokke inn en rev. I løpet av kurset skal Tor Ola Dehli gå gjennom ulike typer fløyter, forskjeller for årstidene, posteringsvalg, jakt i ulike typer terreng, forberedelser, utstyr og så videre.

Arrangementet er lagt til ved Granlund skistadion.