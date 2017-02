Fyrrige fyrer med ny formann

I fjor fylte Ørland Sangforening, på folkemunne mest omtalt som mannskoret, 140 år. Jubilanten har behørig markert dette tidsskillet gjennom flere tiltak. Blant annet var de før sjølve jubileumsåret på tur i USA. Styret i fjor besto av formann Svein Sagfjæra, nestformann Hans Ulset, sekretær Jan Hyllmark, kasserer Arnfinn Reitan og styremedlem Ingvar Berg. Første vara har vært Sverre Johan Pettersen og andre vara Svein Olav Ulset. Margaret Aune er fremdeles og var i hele fjor korets dirigent og musikalske leder. Styret har hatt ni møter i løpet av året.

Det nye styret har konstituert seg. Det fikk følgende sammensetning: Formann: Ole Hyllmark, nestformann: Hans Ulset, sekretær: Jan Hyllmark, kasserer: Runar Garthen og styremedlem: Bjørn Henrik Solbue.

Synlig

De var representert på årsmøtet i distriktsleddet ved sekretæren. Han deltok også på Januarkonferansen samme helg. Leder Svein Sagfjæra har representert koret ved møter i Ørland Musikkråd. Sagfjæra har for øvrig bekledd formannsvervet i tolv år, og har i denne tida lagt ned mye arbeid for koret. Nå har han gått over i pensjonistenes rekker, og ønsker blant annet å tilbringe mer tid på hytta.

Koret har en stabil og god økonomi, og ved årsskiftet var det 39 aktive sangere. Rekruttering sto ikke på sakslista, men ble diskutert utenom dagsorden. Det var enighet om at en gjerne tar inn flere nye, og gjerne yngre, sangere i koret.

Aktivt

Sekretær Jan Hyllmark hadde produsert en fyldig årsberetning i høve årsmøtet. Her gjegis den i sin helhet:

17. februar: Ørland kommunes kulturpris for 2016 tildeles Ørland Teaterlag. Kulturprisvinneren fra 2012 er til stede og et naturlig førstevalg ved høytidelige anledninger.

21. februar: Bokslippkonsert på Kulturhuset. Boka om musikklivet på Ørland er noe forsinket, men markering er det uansett.

9. april: Vår dirigent, Margaret, runder år og markerer med en låvefest på Dalabakken. Mannskoret er buden på kaffe, og kvitterer med sang. Gjestedirigent er Wenche Hellem.

24. april: Organist i Ørland kirke gjennom en årrekke, Bernt Gjelvold, er organist ved sin siste ordinære gudstjeneste. Selvfølgelig er mannskoret tilstede og rører gammeldirigenten til tårer.

17. mai: Nasjonaldagen er en naturlig arena for mannskoret. I forkant av dagen, kom det signaler om at andre kor ønsket å markere seg. Men, det er kun ett kor som er i en slik posisjon at de har opsjon på festmøtet denne dagen.

29. mai: Festkonsert i Ørland kirke i anledning vårt 140 årsjubileum. Ørland Barbershop Quartet deltar, og både gjesteartister og koret gir et publikum en minnerik konsert. Tilbakemeldingene fra publikum var overveldende. Særlig fra de som sto mannskoret nært.

10. juni: Bel Canto inviterer oss til kirkekonsert. Nytt publikum, og vi kjører deler av jubileumskonserten vår på nytt med Pilgrimskoret som finale.

16.juni: Vårsesongen er ferdig, og vi runder av med et treff hjemme hos dirigenten.

18. august: Sesongåpning og nye forventninger.

20. august: Vår evigunge klokkeklare og taktfaste 1.tenor, Johan Henrik Solbue, fyller hele 80 år. Feiringen forgår i Garten grendahus. Et overdådig kakebord smører stemmebåndene til koret godt.

15. september: Sang for Mari Herkedal Hegvik. En tøff, ung dame som har hatt en vanskelig tid, får en liten oppmuntring fra oss i form av et hjemmebesøk. Vi har latt oss fortelle at Ørland Sangforening og Ørlandssongen er noe av det fineste hun vet.

17.september: Den klartsyngende 1.bass Bjørn Henrik Solbue gifter seg med sin Ann Elisabeth Valaas, koret er gjester og bidrar også med sang i kirka og på Austråtlåven.

17.september: En travel dag. Etter vielsen, finner koret veien til Kysthotellet. Her har Heimdal mannskor seminar, og ønsker samkvem med oss. Vi synger for og med hverandre under en trivelig sammenkomst. Pussig nok dukker «Bruramarsj fra Lødingen» opp igjen. Så er det klart for fest på låven.

29. oktober: Bel Canto inviterer til korkafe på Opphaug. Med tanke på gjesteartistene, virket kaffebordet noe stusslig.

5. november: Kinoens Dag! Florence Foster Jenkins stod på plakaten. Et noe fåtallig publikum fikk oppleve mannskoret i sedvanlig godt slag.

5. november: Vi forflytter oss til Opphaug Vel og gjennomfører vår egen korkafe. Denne gang med jubileumstilsnitt. Ingar loset et tallrikt publikum gjennom korets 140- årige historie.

Den årlige adventskonsert med Nidarosdomens guttekor. I år, som i fjor, en suksess og et bærende element i korets økonomi. Hans og Svein gjorde en kjempejobb ovenfor næringslivet, og skaffet oss mange sponsorer. Et av konsertens mange høydepunkt ble også i år Pilgrimskoret. Med stor selvsikkerhet, åpenbart i blandet oppstilling og delvis uten noter, tok koret publikum inn i julestemningen.

3. desember: Julebord. En nyskaping som frister til gjentagelse. Medlemmer med partnere og innbudte gjester hadde en hyggelig kveld med god mat og drikke.

6. desember: Sang på hotellet for en av våre hovedsponsorer, Fagforbundet.

15. desember: Juleavslutning på ungdomsskolen med kaffe, kaker og loddsalg. Restlageret fra julebord var premier, og salget gikk godt.

18. desember: Før den tradisjonelle julekonserten i kirka, hadde vi en lett, kommersielt preget julekonsert på Libra. Et julestresset publikum var hjertelig tilstede. Kaffe på Dinner før konsert i kirka.

25. desember: Koret er ønsket under høytidsgudstjeneste, og vi stiller gjerne opp. Som under bryllupet i september fikk koret en noe spesiell oppstilling, men det hele fungerte veldig godt.

Hederstegn

I jubileumsåret er følgende tildelt hederstegn:

Æresmedlem: Ingar Lium

60-års medalje fra Norges Korforbund: Atle Schancke, 50-års nål fra NKST: Ingvald Løge, 40-års medalje fra NK: Svein Olav Ulset, 25-års nål fra NKST: Runar Garthen, Sverre Johan Pettersen, Per Brungot og Jan Hyllmark

Vi har videre bidratt under bisettelsen av sangerbrødre som har forlatt oss: Olav Sæverud, Olav Øyen og Arne Rønne. Vi lyser fred over deres minne. Vi har opprettholdt tradisjonen med å by på oss selv i ulike mindre uoffisielle arrangementer. Ørland Sangforening kan se tilbake på et innholdsrikt jubileumsår. Styret ønsker å takke dirigent og medlemmer for året som ligger bak oss.