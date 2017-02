Bygg og TIP-elever gjorde lykke på scenen

Førsteårselever fra disse linjene ved Fosen videregående skole i Bjugn, reiste imidlertid sist helg til Molde for å konkurrere mot elever som vanligvis har musikk, dans og drama som hovedfelt.

– Skikkelig morsomt

– Vi fikk så mye applaus at vi måtte inn på scenen igjen flere ganger for å motta mer hyllest etter at vi var ferdig, forteller Jasemin Halsen.

– Ja, dette var skikkelig morsomt, medgir Jørgen Klausen.

LES OGSÅ:

* - Målet er å vinne

* - Vi er nesten sikret jobb når vi er ferdigutdanna

Elevene hadde gjennom norskfaget øvd inn stykket «Morgendagens Motgang», som de deltok med på Den Unge Scenen (DUS).

– DUS ble opprettet i 2004 for å høyne nivået på ungdomsteater i Norge. Vi er nå inne i runde sju. Det er ildsjeler ved Det Norske Teater som har jobbet dette frem og som holder hjulene i gang. Hvert annet år lages det seks nye tekster som deltakergruppene får velge blant. Fosen Verkstedteater har deltatt for andre gang i dette prosjektet, opplyser norsklærer Anne Margrethe Bjørnerud.

Farse

Fosen-elevene spilte for fulle hus på Teatret Vårt i Molde. «Morgendagens Motgang» er skrevet av Hedda Bech, en 17-åring gikk til topps i prosjektets manuskonkurranse i fjor. Det resulterte i at hun fikk stykket sitt framført av to grupper under Moldefestivalen.

– Det er en farse, et stykke som behandler alvorlig tema på en komisk måte. Ikke det letteste å spille, men Fosen-elevene spilte med innlevelse, god timing og fikk flott respons fra salen, sier Bjørnerud.

Elevene har som nevnt arbeidet med teksten som en del av norskfaget og framføringen er årets muntlige karaktergrunnlag. Elevene vil senere få vite om de går videre til å få vist stykket på Det Norske Teateret.