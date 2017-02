«Lidenskapelig enke» med kurs for Fosen

Søndag 19. februar er Vanvikan stedet for alle som ønsker å få med seg denne oppsettingen, som også er avskjedsforestillingen for Liv Hege Nylund. Mandag kveld står Ørland Kultursenter for tur på miniturneen.

Liv Hege Nylund har vært skuespiller ved Nord-Trøndelag Teater i 27 år, og kan feire 70-årsdag dagen etter at hun har spilt siste forestilling av «Skam deg, Mayliss».

Lengtende enke

I «Skam deg, Mayliss» møter vi Nylund i rollen som den lidenskapelige og lengtende enken etter en suksessfull forretningsmann.

Til tross for at hun har blitt en godt voksen kvinne kjenner hun stadig på en indre lyst etter lidenskap og nærhet. Livet er på ingen måte ferdig. Og når en ung mann dukker opp med blomster så koker det innvendig hos Mayliss. Men burde hun slippe seg helt løs? Hva vil verden tenke?

Stykket er forfattet av Elsie Johannsson og bearbeidet for scene av Vanja Blomkvist. Regien er ved Marika Lagercrantz. Liv Hege Nylund har sjøl stått for oversettelse til norsk.