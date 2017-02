Skog med vakker sang og turborev

- Dette er en hobby jeg vil ha livet ut, sa 13 år gamle Martin Roten på backstagen nede i kjelleren etter premieren på Heimtun i Rissa.

Rundt ham svermet fornøyde ungdommer som så både glade og lettet ut over å ha gjennomført en vellykket premiere.

- Jeg har aldri opplevd et så bra publikum.

- Er det ikke fryktelig mange replikker å huske utenat?

- Jo, men det kommer litt av seg selv når man øver så mye, påpekte Roten som spilte en av hovedrollene som Morten Skogmus.

Roten har for øvrig tidligere spilt Kjell i ungdomslagets Olsenbanden Junior-oppsetning.

- Kjempeartig

Rissa ungdomslags oppsetning «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» trakk fullt hus på premieren fredag kveld. Publikummerne Fosna-Folket snakket med i pausen var tydelig begeistret.

- Kjempebra. Jenta mi flira mye. Spesielt av reven som ikke klarte å få tak i musa, sa Eva Tronstad.

- Jeg synes det er artig. Spesielt når han gjorde sånn, sa datteren Nikoline (7) mens hun ristet på kroppen likens som Adrian Nygård gjorde etter at han hadde spist pepperkaker med ett kilo pepper.

Likte kommentarene

Nygård spilte som vanlig sin rolle med stor trygghet og selvtillit. En skikkelig turbo på scenen i rollen som Mikkel Rev.Teatertalentet leverte fra første stund, og synes å være en viktig drivkraft også for de andre skuespillerne på scenen.

- Jeg synes det gikk kjempefint. Det så ikke sånn ut for et par dager siden. Da var det noen replikker som ikke helt hang sammen.

- Men det blir sikkert litt ekstra skjerpings med publikum i salen og alt?

- Ja. Man blir mer konsentrert. Så kommer spillegleden.

- Hva synes du om responsen fra publikum?

- Den var bra. Det er spesielt artig med ungene som kommenterer, sier Nygård.

Han går nå på dramalinja på Charlottenlund videregående skole. Nygård satser teater og har tidligere uttalt at han drømmer om en gang å kunne leve av det. Nå skal han snart i ilden på UKMs lokalmønstring i Trondheim. I sommer venter nok en gang Korsvikaspelet. Deretter står trolig Den siste viking på Stadsbygd for tur.

- Du var med sist også. Hvilken rolle får du nå?

- Det vet jeg ikke, svarer Nygård.

Feirer med pizza

Sangprestasjonene var noe undertegnede spesielt lot seg imponere av under fredagens premiere. Spesielt Helene Øvergård Elvebakken utmerket seg, både som replikksikker skuespiller, men også med klokkeren sang. Også Sara Svarholt i rollen som bakergutten skal ha skryt for en stødig sangprestasjon. I rollen som bjørnemor fikk Hanne Bugten Aune vist sine skuespilleregenskaper da hun knakk sammen i gråt over brumlemanns forsvinning.

- Dette er første gang jeg er med. Jeg synes det gikk bra til å være første gang.

- Og nå blir det feiring av premieren?

- Nå skal vi spise pizza sammen hele gjengen.

- Det sosiale er vel en stor del av greia?

- Man blir kjent med mange nye folk her ja, sier Bugten Aune.