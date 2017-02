Til daglig går Fredrik Sumstad Skavdal i 4. klasse ved Opphaug skole i Ørland. Men den unge ørlendingen, som fylte ti år tidligere i denne måneden, er allerede i ferd med å bli kjendis. Ikke minst har han havnet i rampelyset etter at han spilte en av hovedrollene i serien «Nilam og banden» som er svært populær på tv-kanalen NRK Super.

Pris som henger høyt

Onsdag kveld var unggutten nok en gang i rampelyset, etter at Ungdomsrådet i Ørland kommune vedtok at Fredrik Sumstad Skavdal skulle motta Ungdommens Kulturpris. Det går to år mellom hver gang denne prisen deles ut.

Det var leder Even Tobias Eriksen i Ørland Ungdomsråd som fikk æren av å dele ut prisen, og Eriksen lurte på om prisvinneren også ønsket å si noe til publikum i salen?

- Det er helt sykt at en liten gutt som meg skal få en sånn pris, kom det kontant fra Fredrik Sumstad Skavdal.

Aldri sett en sjekk før

I tillegg til diplom, heder og ære, så hadde lederen i ungdomsrådet også med seg en sjekk pålydende 10.000 norske kroner.

- Har du sett en så stor sjekk før, spurte Eriksen?

- Nei, jeg har aldri sett en sjekk før, svarte den populære prisvinneren.

Ros fra dramalærer

Gunnhild Tettli har vært Fredrik Sumstad Skavdals dramalærer ved Ørland kulturskole. Tettli la ikke skjul på at Fredrik viste en svært bratt læringskurve etter han som seksåring startet ved kulturskolen. Han har rukket å delta i flere oppsettinger i regi av skolen og Ørland Kultursenter, sist i «Jul i Blåfjell» som var senterets store satsing høsten 2016.

På spørsmål om han med tiden hadde planer om å bli en verdensstjerne kom svaret fra den unge prisvinneren enkelt og greit:

- Ja kanskje det!

Takket farfar

I sin takketale sa unge Fredrik at han spesielt ville takke sin farfar Thor Aage Sumstad, en av veteranene i det lokale teater- og revymiljøet, for at han som svært ung gutt ble interessert i teater og scenekunst.

Vinneren av Ungdommens Kulturpris i Ørland kommune bidro også med underholdning under prisutdelingen i Store Sal ved Ørland Kultursenter, da han sammen med andre unge utøvere bød på et innslag fra «Jul i Blåfjell».

