Unge musikere med fargerikt samspill

Vinterfestuka i Ørland ruller videre, og mandag sto blant annet samspillkonsert med elever fra Ørland kulturskole på programmet.

Ikke mindre enn 70 unge deltok i konserten, fordelt på 11 melodier. I tillegg fikk publikum i Store Sal et ekstranummer da bandet «Storm of Thunder», som også består av elever fra kulturskolen, avsluttet forestillingen.

Tre ukers øving

De siste tre ukene har elevene ved kulturskolen lagt til side den ordinære timeplanen, og heller brukt tid og krefter på å øve til mandagens konsert. Med søsken, foreldre, besteforeldre og venner i salen, så vartet de unge opp med en fargerik konsert. Repertoaret spente fra Singing in the rain, god, gammel rockabilly via afrikansk voggesang til nyere slagere. Og, ikke å forglemme, to innslag med trommeslagere fra skolen etterlot ingen tvil om at det svinger ved Ørland kulturskole.

I kveld, tirsdag er det danseelevene ved Ørland kulturskole som står i fokus når de inviterer til forestilling.