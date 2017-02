Rytmer, farger, fart og moro

Arrangementet inngår i Vinterfestuka, som startet med at 420 festkledde, i all hovedsak lystige kvinner, fredag kveld fant veien til premieren på filmen «Fifty Shades Darker». Lørdag var det derimot den yngre garde som satte sitt preg på det regionale kultursenteret.

Løype for kreativitet

For anledningen var det rigget opp et innendørs rebusløp som i tillegg til kultursenteret også ledet de unge innom rådhuset og lokalet til Ørland Våtmarksenter, samt forbi Ørland Kysthotell. På de ulike postene ventet det oppgaver som utfordret de unges kreative evner innen ulike områder.

Da arrangementet nærmet seg slutten var det en smilende arrangementssjef Christer Harøy ved Ørland Kultursenter som konstaterte at et stort antall unge hadde sørget for skikkelig karnevalstemning.

Kommet for å bli

- Vi har gått runden to ganger, kunne søskenbarna Katriona Mariel Dypvik (9) og Tuva Skar Kristiansen fortelle. Sistnevnte hadde tatt turen fra Svorkmo på helgebesøk, og begge fortalte at de hadde gledet seg til arrangementet.

- Karnevalet har kommet for å bli, fastslo nevnte Harøy da roen igjen var i ferd med å senke seg over kultursenteret.

Vinterfestuka fortsetter

Vinterfestuka fortsetter i dagene framover. I kveld, mandag, står samspillkonsert med elever fra Ørland Kulturskole samt konsert i serien UPOP med Marianne Baudouin Lie på programmet. Tirsdag er det danseelevene ved kulturskolen som skal skape liv og røre ved kultursenteret. Onsdag venter utdeling av den kommunale kulturprisen, samt ungdommens kulturpris, før den trønderske rap-duoen Skei & PT ankommer torsdag kveld. Fredag må musikkelskerne ta turen til Råkvåg Fort, mens filmmusikk er tema når det lørdag blir Quiz-kveld på kultursenteret.