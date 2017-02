UKM-suksess i Indre Fosen

Lørdag 11. februar ble UKM Indre Fosen 2017 arrangert i Rissahallen. Deltakere fra kommunene Rissa og Leksvik telte bortimot 80 barn og unge.

Kulturskolene i Rissa og Leksvik ble slått sammen 1. august 2016, og for første gang ble UKM (Ungdommens Kulturmønstring) gjennomført i regi av Indre Fosen kulturskole. Et spennende prosjekt som kom vel i havn med kulturskolerektor Svein Buan, kultursjef Kine Larsen Kimo og barne – og ungdomskoordinator Rune Sandø ved roret.

Variert kunstuttrykk

Kulturmønstringa starta med åpning av kunstutstilling der mange unge, kreative og dyktige bidragsytere viste fram sine kunstprodukter i form av foto, tegninger, malerier, skulpturer, håndverk og dikt. Mange av de unge kunstneren har fått veiledning av lærerne ved visuelle kunstfag i kulturskolen. En del deltakere utenfor kulturskolen var det også.

UKM en flott arena for ungdom

Deretter stod et par timers underholdning fra scenen på programmet. Jobben som konferansier hadde ungdommene Ane Bakken og Marina Linnea Forfang påtatt seg, noe de klarte med glans. Flott åpningsscene med alle ungdommene på scenen samt Anne Halonens stemme i bakgrunnen satte publikum i den rette stemningen.

-UKM er en arena der ungdommene skal føle seg ivaretatt, og der kvalitet og mangfold står i fokus. Mønstringen er ingen konkurranse. Juryen velger ut representanter som skal speile mangfoldet og bredden i kulturen, sa Halonen.

-UKM kan være springbrettet til videre satsing og suksess, noe vi har flere eksempler på fra tidligere år. I kveld kan vi kanskje få se ungdommer som i framtida blir legender.

Flotte innslag

Og det kan fort gå troll i ord, for det var utrolig mange flotte innslag. Fra brødrene Kvendsets feiende trekkspillmusikk til duoen Isak Kimo og Klarence Larsens innlevelsesrike vokalopptreden. Fra Iris Abtahis nydelige sang og pianospill til Polaire D. Bles forrykende danseoppvisning. Ja, her kunne absolutt alle de medvirkende vært nevnt med positive fortegn.

En vanskelig jobb

-Og det blir utrolig vanskelig å velge ut de som skal gå videre til fylkesmønstringen, konkluderte jurymedlem Ove Vollan med etter at gruppa Atomick Chicken fra Leksvik hadde avsluttet med låta «Wake me up when september ends».

Deltakere fra Rissa kommune går videre til fylkesmønstringa i Sør- Trøndelag, nærmere bestemt Bjugn, mens de som tilhører Leksvik, skal bidra med sine nummer i Steinkjer. Landsstevnet finner sted i juni i Sandnes.

Kulturskolen i Indre Fosen har all grunn til å være stolt av ungdommene sine. Og den første kulturmønstringa i den nye kommunen gikk etter planen, i følge Rune Sandø. Det lover godt for det videre samarbeidet. Og for den kulturelle framtida i nykommunen.