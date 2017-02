Festaften fra start til slutt

Det var stinn brakke så langt øyet kunne se da Bjugn kommune i samarbeid med Bjugn sparebank, kulturskolen, frivillighetssentralen og næringsforumet, inviterte til Bjugnkveld i Bjugn kulturhus torsdag kveld.

Smakebit

Bjugnkvelden har blitt arrangert kun en gang tidligere, i 2015, og det store oppmøtet levnet ingen tvil om at en slik festaften er noe bjugningene vet å sette pris på.

Talentfulle artister fra Bjugn kulturskole underholdt publikum med både sang, dans og musikk. En gruppe elever fra Fosen videregående skole ga publikum en smakebit på vårens musikaloppsetning Peter Pan, som skal være premiereklar i mars.

Bjugns egen «Skavlan»

Kulturhussjef og tidligere journalist Svein Strugstad intervjuet blant annet representanter fra lokalt næringsliv, ordfører Ogne Undertun og Åfjord-ordfører Vibeke Stjern og skaperne bak musikalsuksessen «Sild, synd og sang» på elegant vis fra scenen.

Flere priser ble også delt under arrangementet. Bjugn kommunes hederspris ble tildelt økolandsbyen Vallersund Gård, som stilte mannsterke for å ta i mot den gjeve prisen.

Dugnadsgjeng ble hedret

Frivillighetsprisen for 2016 ble tildelt Gjølga Vikings, dugnadsgjengen bak det svært så populære idrettsarrangementet Gjølga Triatlon. Konkurransen trekker nesten 1000 mennesker til Gjølgavatnet årlig, og prisvinnerne la ikke skjul på at påskjønnelsen gir motivasjon til å stå på videre.

Sist, men ikke minst, var det sanger og skuespiller Bjørn Tore Grøntvedt som ble tildelt Ungdommens kulturstipend pålydende 5000 kroner. Grøntvedt har som frilanser gjort en rekke spennende jobber over hele landet, som Hotell Cæsar, Ibsen og Prøysen for å nevne noe. Grøntvedt har også regien på lokalproduksjonen av musikalen Peter Pan, i tillegg til å ha en svært så habil sangstemme.

Vaskeekte verdensmester

En slik festaften kunne imidlertid ikke gå hen uten å hedre Bjugns vaskeekte verdensmester på skøyter, nemlig Alf Gjølga. Gjølga gjorde rent bord under VM for veteraner i Insel for kort tid siden, og fikk blomster og stor applaus fra sine sambygdinger.

Se bildene fra Bjugnkvelden øverst i saken.