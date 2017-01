– Vi ble overbevist under bluesfestivalen

Dette trondheimsbaserte bandet, som også har en fosning med, ble startet som et prosjekt våren 2012.

Maksimal respons

Tanken var å delta på Ørland Bluesfestival dette ene året.

– Responsen fra publikum ble så god at vi valgte å fortsette, forteller Pål M. Dahlø til Fosna-Folket.

Gruppa spiller innen sjangeren rock, funk, soul og blues.

– Vi spiller coverlåter, men også en del egenprodusert som er skrevet av vokalist Therese Ulvan. Vi skal nå få laget mer egenprodusert materiale også i fellesskap, da vi har planer om å få gitt ut plate, sier Dahlø.

Therese Ulvan

Texacolas musikere består av både heltidsmusikere og medlemmer som har annet arbeid utenom.

Therese Ulvan er frontfigur for gruppa. Hun er mest kjent som låtskriver og vokalist, og ga ut sitt første album i 2010. Det ble spilt inn i Los Angeles. Hun har etter dette gitt ut ytterligere to album. Sammen med bassist Pål M. Dahlø, var det disse to som fikk idéen til bandet. Pål spiller også bass sammen med Little Andrew.

Bandet

På gitar finner vi Per Christian Jørstad, en velkjent og mye brukt gitarist, også bosatt i Trondheim. Trommeslager Håvard Sterten er den i bandet med lengst erfaring, og er den utenom Therese som lever av musikk. Sistemann er Stein «Alein» Jacobsen fra Lysøysund i Bjugm som trakterer piano og orgel. Stein finner du også i bandet Blue Aspic.