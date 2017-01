Blir dette en vinner også i år?

De offisielle dagene er lørdag 28. og søndag 29. januar, men for at blant annet skoler og barnehager skal kunne bli med, har NOF også inkludert uken før og etter selve helgen.

Et vanlig syn, men ikke så vanlig som før Hagefugltellingen foregår den siste helga i januar hvert år med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som arrangør. Det som kjennetegner årets telling er noe mindre fugl enn vanlig der muligens uværet Tor nok hadde sin påvirkning.

Austråttlunden

Arrangementet er et samarbeid med de andre nordiske landene.

I Fosen står Ørland Kultursenter for et lokalt arrangement i forbindelse med årets telling. Det er et familiearrangement i Auståttlunden. På programmet står å lese at man får lære om fuglene i hagen og litt om foring av småfugl. Videre blir det natursti, gløgg og hyggelig selskap.

Meiser på topp

Tellingen i fjor viste at kjøttmeis, blåmeis og skjære ble de tre fugleartene som det ble registrert flest av i Sør- og Nord-Trøndelag.

Alle oppfordres om å delta også i år. Oppskriften er enkel: Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på Internett etterpå på fuglevennen.no.

Slik deltar man

NOF har følgende oppskrift på hvordan man deltar:

Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum. Noter det høyeste antallet du ser av hver art samtidig. For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord (om man ikke har deltatt tidligere). Passord får du ved å registrere deg på denne siden. Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp. Når du har registret området vil skjemaet for registrering av hagefuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der. Etter at du har valgt "registrer" vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.