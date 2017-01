Kor i toppform

Dyktige solister. Dyktige musikere. Fremragende dirigent. Og et kor i toppslag. Resultatet står til beste karakter.

Dyktige solister

- Du var fantastisk, sa nestoren i KORissa, Harald Sommerseth, til Frida Kårli etter hennes solo-opptreden med låta «One» av U2.

Fantastisk var også de andre solistene. Kjersti Garmo, Ellen Finserås, Cathrine Hauge, Marie Ekeberg Skogen og Heidi T.K.Berg på spinnesiden. Carl Morten Overskaug og Erik Sunde gjorde heller ikke skam på herrene.

Et variert program

For å få til et godt resultat, må det øves mye. Helt siden våren 2016 har koret hatt denne konserthelga for øye. De har innlemmet nye sanger i repertoaret, men også satset på populære sangnummer som publikum har stemt på som sine favoritter. Til sammen ble det et variert program under kyndig ledelse av dirigent Anne Grete Nyseter, som bare trengte kort betenkningstid da hun ble spurt om å vikariere for Hanna S. Overskaug.

Berikende å tilhøre korfamilien

Flere av korets medlemmer plukket opp mikrofonen underveis i konserten for å fortelle litt om korlivet. Godordene var mange.

- Å synge i kor er berikende. Det gir overskudd og glede. Mestringsfølelse. Det sosiale miljøet, samholdet, humoren, latteren, ja alt gjør oss til privilegerte mennesker, sa Ingunn Grønning.

At det utvilsomt er trivelig å tilhøre en korfamilie, er Harald Sommerseth et levende bevis på. For med mer enn 50 års deltakelse, er han det kormedlemmet med mest erfaring og mange minner å se tilbake på.

En stor opplevelse

- Den største opplevelsen var under en julekonsert. Jeg var nettopp friskmeldt etter et infarkt. Da jeg stod midt i koret og sang «Glade jul», kjente jeg på sterke følelser. Det var mektig. For meg har koret vært en god havn med et fyr i det fjerne, sa Sommerseth og ga mikrofonen til Kjersti Garmo Dyrendahl. Hun stod klar til å synge «Har du fyr» sammen med koret. Sjelden har akkurat den sangen blitt sunget med slik innlevelse. Vakkert!

Sangglede og innlevelse, presisjon og profesjonalitet kan være stikkord som oppsummerer kvelden. De som ikke hadde billetter til premieren, fikk mulighet til å oppleve konserten både lørdag og søndag. Takk til KORissa. De er med og bidrar til et blomstrende kulturliv i Rissa.