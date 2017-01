- Blir alltid litt glad av å komme til Fosen

Det var en kirkekonsert i Åfjord før jul som satte Thomas Brøndbo på tanken om en ny tur til Fosen. Før jul deltok blant andre Åfjord Janitsjar da han var i Åfjord, men når kursen på nytt settes sørvestover, så er det Brøndbo som stiller alene med stemmeprakt og tangenter.

- Sanger i mørketida er tema for konsertene, som blir i Roan kirke 14. februar og Åfjord kirke 15. februar, forteller Thomas Brøndbo til Fosna-Folket.

Håp, kjærlighet og livet

- Håp, kjærlighet og livet, svarer Brøndbo på spørsmål om hvilke tema sangtekstene vil dreie seg om. Det skal handle litt om at ikke alle har det like bra, men alle kan vi gjøre livet litt bedre for noen andre.

Trives i kirka

Brøndbo er tydelig på at han trives med kirkerommet som konsertarena, blant annet føler han at publikum skjerper sansene på en måte som gjør at man blir ekstra lyttende. Thomas Brøndbo har tidligere hatt stor suksess med kirkekonserter sammen med sine brødre og gospelkor, men i februar blir det Thomas alene som byr på seg sjøl.

Møtet med havet

- Når jeg skal til Fosen så bruker jeg å kjøre veien om Osen. Jeg blir alltid litt av glad av å komme denne veien til Fosen, sier Thomas Brøndbo. Han forklarer det med at det er noe med naturen som fasinerer, når en namdaling som fra oppveksten i Skage er vant til at Namsen er kontakten med vann, kommer over Osenfjellet og møter havet.