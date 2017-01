Rhindalen og Moseldalen målet for årets lesertur

Denne gang er det Rhindalen og Moseldalen i Tyskland som er målet for turen.

De to dalførene er blant Europas mest kjente og majestetiske dalfører, og blir av mange beskrevet som et slags eventyrlandskap. Sjarmerende landsbyer ligger som perler på en snor langs elvene i de to dalene.

I løpet av leserturen blir det en overnatting i Bremen, fire netter i Rüdesheim am Rhein og en natt i Celle på hjemturen.

Båttur og vinsmaking

I løpet av reisen kan vi blant annet by på en praktfull båttur på Rhinen, samt vinsmaking. Vi får se praktfulle borger, idylliske bindingsverkbyer, det blir god vin, sang og musikk. Fra Oslo til København seiler vi med DFDS Seaways, mens vi på returen benytter Color Line fra Kiel til Oslo.

Grande og Grønningen

- Alt er klappet og klart for årets lesertur, sier sjåfør Jostein Grande og reiseleder Knut Grønningen, som begge har fått god erfaring med å ta med Fosna-Folkets lesere på tur i inn- og utland.

FRA FJORÅRETS LESERTUR: Byen mellom øst og vest

Ytterligere informasjon om turen eller påmelding skjer direkte til Jostein Grande, Grandes Turbusser i Ørland.

