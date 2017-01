- Har du en huspostill å låne bort?

Bakgrunnen for jakten på de gamle gjenstandene, aller helst eldre enn fra 1900-tallet, er en utstilling Tettli arbeider med for Galleri Hans ved det regionale kultursenteret. Utstillingen blir ett av mange arrangement i regi av Ørland Kultursenter i 2017 i anledning reformasjonsjubileet.

Hele Fosen

- Alt dette er gjenstander som gjerne går i arv, og vi vil gjerne vise slike fra hele Fosen, forteller Tettli. Hun legger til at alt skal bli tatt godt vare på, og bli utstilt i glassmontere ved galleriet.

- Yrjar Heimbygdslag har en del av det vi er på jakt etter, og det får vi låne. Vi ønsker oss dåpskjoler, bibler og huspostiller, helst fra før år 1900, men om de er av nyere dato og man kjenenr gjenstandens historie, så er vi også interessert, sier Tettli.

Nederlandsk bibel fra 1600-tallet

Etter at hun la ut en etterlysning på sosiale medier tok det bare ti minutter før hun fikk en telefon fra en kvinne i Vallersund som kunne fortelle at hun har en nederlandsk bibel fra 1600-tallet som hun gjerne låner bort til utstillingen.

- Ta kontakt, ikke vær redd for at bibelen eller dåpskjolen ikke er fin nok. Vi blir ekstra glad om vi også får vite litt om gjenstandens historie.

Skoleelever

Tettli forteller at utstillingen, som så langt ikke har fått en tittel, åpner 4. mars og blir stående fram til påske. Skolene i distriktet vil bli invitert til utstillingen, og Tettli håper den kan formidle historien på en litt annen måte enn det ordinære pensum.

- Reformasjonen kan være tungt og fjernt for skoleelevene å forholde seg til. Kanskje et besøk på utstillingen kan formidle historien på en litt annen måte, håper Tettli.