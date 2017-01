Over 1000 trakk til kinosalen i romjula

- Jeg kan allerede love at vi vil gjenta satsingen med mange filmer å velge mellom i romjula, sier kinosjef Hanne Tøfte ved Ørland kino.

Torbjørn Egner på topp

I løpet av årets romjul ble det solgt over 1000 billetter ved kinoen, og halvparten av salget var det filmatiseringen av Torbjørn Egners «Dyrene i Hakkebakkeskogen» som sto for. Så sjøl om besøket til voksenfilmene nok skuffet litt, så konkluderer Tøfte med at romjul skal være kinodager i Ørland også kommende jul.

- Kanskje fikk vi litt drahjelp av det elendige været, for hva gjør du når du ikke kan ta med ungene ut på ski? Det var nok mange foreldre og besteforeldre som tok med ungene på kino, sier Tøfte.

Norske filmer er i skuddet

24.332 fant veien til Ørland kino i løpet av 2016. Og det var norske filmer som fristet flest inn i kinosalen ved Ørland kultursenter. Til sammenligning var besøket ved Ørland kino i 2010 på omlag 11.000 solgte billetter.

Kinosjef Hanne Tøfte kan trygt smile når han nå har summert opp kinoåret 2016. Norske filmer som «Burning 2», «Kongens nei» og filmen om snåsamannen Joralf Gjerstad bidro sterkt til at fjoråret ble det desidert beste for Ørland kino. De to først nevnte ble årets best besøkte ved kinoen i kystbyen. Av utenlandske produsenter var det kun Disney Pixar som klarte å snike seg inn mellom de norske filmene på årets fem på topp-liste.

Populære premierer

Nå håper kinosjef Tøfte å følge opp fjorårets suksess i 2017. Hun ser at salget av billetter til premierer på storfilmer virkelig tar, mange sikrer seg plass i kinosalen en måned før premiere på kommende filmer. I februar frister kinoen med premiere på «Fifty shades darker», oppfølgeren til «Fifty shades of grey».

- Oppfølgeren får premiere i forbindelse med Vinterfestuka, og vi har allerede solgt over 200 billetter til premieren, sier Tøfte.

Satser på kritikernes god biter

En nyhet ved Ørland kino i 2017 blir det kinosjefen kaller «Månedens godbit». Dette blir en serie med filmer som har blitt filmkritikernes favoritter, men som i utgangspunktet når et heller smalt publikum i kinosalene. Gjennom denne satsingen håper Tøfte flere kan få øynene opp for de mange gode filmer som lages i ulike deler av verden, men som ikke følger den normale suksessoppskriften i Hollywood.

- Dette blir mitt nyttårsforsett, og satsingen har fått støtte, om enn litt symbolsk, fra Norsk Filminstitutt, forteller Tøfte.

